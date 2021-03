La confesión entre risas de Matías Prats sobre los Premios Goya: "No he pasado nunca de extra en este mundo"

Los Premios Goya 2021 se celebraron en la noche de este sábado, como casi todo en esta pandemia de coronavirus, a distancia y por videollamada. Sin embargo, la capacidad de convocatoria fue insólita gracias a que el maestro de ceremonias, Antonio Banderas, puso en marcha a sus contactos.

Desde Hollywood llegaron mensajes de apoyo al cine español de prácticamente todas las grandes estrellas del momento. Así, decenas de las grandes estrellas del cine, que acumulan 22 Oscar y 40 Globos de Oro, se sumaron a la gala.

Ante este poder de convocatoria, Mónica Carrillo no ha dudado en preguntarle en directo a Matías Prats por el asunto. "Espero que en ese grupo de WhatsApp también estuvieras tú, no me decepciones", le ha dicho mientras presentaban el informativo de las 15:00 de Antena 3 Noticias Fin de Semana. "No doy la talla, no he pasado nunca de extra en este mundo", ha respondido entre risas el mítico presentador, que siempre ha hecho gala de su buen humor.

Colaboración internacional en los Premios Goya 2021

Stallone, Mel Gibson o Salma Hayek fueron algunos de los protagonistas internacionales que han aparecido entre los galardones de la XXXV edición de los Premios Goya 2021 con el objetivo de apoyar al cine español.

El cine español es otro de los sectores que ha sufrido y que continúa sufriendo las consecuencias de la pandemia del coronavirus, sobre todo durante el confinamiento, ya que miles de películas y series se han visto afectadas.

"Mi corazón con el cine español", señalaba Guillermo del Toro. También han mostrado su apoyo Gael García Bernal, actor y director de México, Charlize Theron, actriz de Sudáfrica.