Karl Lagerfeld arremete contra el #Metoo y recomienda a las modelos que se hagan monjas si no quieren que les bajen los pantalones

"Estúpidas, tóxicas y sórdidas", así califica Karl Lagerfeld a las modelos. El diseñador les dedica estas lindezas en una entrevista cuando le preguntan sobre las acusaciones de abuso sexual al director creativo Karl Templar. Lagerfeld no duda sobre la inocencia de su amigo y va más allá. Dice que una joven denunció que el creativo intentó bajarle los pantalones, a lo que Lagerfeld le respondió que si no estaba dispuesta a que le quitaran los pantalones no se hiciera modelo.

Para el diseñador es impensable que haya que preguntarle a una profesional si se siente cómoda durante un posado: "Quien no lo esté, que se una a un convento".

El creativo de Chanel y Fendi también arremete contra el movimiento #MeToo. Asegura que está harto y que no deberían haber tardado 20 años en denunciar al productor Harvey Weinstein.

Este terremoto en forma de entrevista ya ha tenido su respuesta, ya que una asociación de modelos habla de escándalo y pide el boicot a sus diseños.

No es la primera vez de Lagerfeld suelta una frase fuera de tono: llamó a Adele gorda, a François Hollande imbécil, a Diana de Gales tonta y a Meryl Streep tacaña. Además, dijo que no hay nada más desagradable que un hombre bajito y que los rusos son tan feos que si él fuera mujer en ese país, se haría lesbiana.