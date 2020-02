Un joven escala las pirámides de Giza y graba sus espectaculares vistas

Las imágenes que consigue Andrej Ciesielski en sus viajes son singulares, nada que ver con las de un turista convencional. Su particularidad es que le gusta escalar hasta lo más alto de los edificios. O de los monumentos, como el que encumbró en su última visita a El Cairo. Llegó hasta lo más alto de las pirámides de Giza, algo que está prohibido, e inmortalizó la experiencia en un vídeo que ha publicado en Internet.

La grabación muestra cómo este joven, de 18 años, llega hasta la pirámide de Keops, escala sus 146 metros en apenas ocho minutos y alcanza la cúspide, desde donde muestra las extraordinarias vistas que se contemplan allí a plena luz del día. No le frenó el hecho de saber que es ilegal pisar este tesoro monumental con 4.500 años de antigüedad.



"Despues de unos minutos escalando, empecé a llamar la atención y algunos miembros de seguridad me gritaron en árabe que me bajara", ha recordado para The Teleghraph. Pero Andrej hizo balance "del riesgo de ir a prisión" y y pensó que "las fotos valdrían la pena". Por eso, no todo fue perfecto: varios policías le estaban esperando abajo para arrestarle. "Al principio querían llevarme a la embajada alemana pero luego me pusieron en libertad sin más", ha explicado.



Todo esto ocurrió el pasado 18 de enero y ahora ha compartido la aventura de subir a través de una de las Maravillas del Mundo. "Fue una experiencia surrealista que nunca olvidaré. Quise conocer la cultura egipcia y lo hice, sin duda", ha reconocido.