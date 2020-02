El grupo OK Go convierte una secuencia de 4,2 segundos en un videoclip de cuatro minutos

La banda indie estadounidense OK GO ha alcanzado la fama no solo por sus pegadizas canciones, sino que también son reconocidos por sus sorprendentes vídeos. Ya en el año 2005 conquistaron a los internautas con un divertido vídeo en el que realizaban una complicada coreografía sobre unas cintas de correr.

Pero este no iba a ser el último vídeo que les llevara a la fama. En el año 2010 lanzaron un videoclip en el que contaban con una Máquina de Rube Goldberg, que consiste en un aparato que realiza una tarea muy simple haciendo uso de una reacción en cadena. Dicho vídeo fue incluso premiado por YouTube en el año 2010.

Ahora, han presentado el videoclip de la canción 'The one moment', que está extraída de su último disco, 'Hungry Ghosts'.

El vídeo lleva más de dos millones de reproducciones en tan solo dos días y se ha convertido en uno de los más vistos del momento debido a su complejidad técnica.

Comienza con una secuencia íntegra que dura 4,2 segundos, según cuentan al principio del vídeo, y explican que "son 6.000 fotogramas por segundo". Esta secuencia ha sido grabada cuatro veces más rápida de lo normal y más tarde se ha rebobinado a 24 frames por segundo.

Para sincronizar la música con las imágenes, también multiplicaron la velocidad de la canción por cuatro y al rebobinarla consiguieron la velocidad original con la música sincronizada.

El vocalista de la banda, Damian Kulash, explica en su página web que se realizó con el uso de "aceleradores muy precisos sincronizados con brazos robóticos de alta velocidad que golpeaban las cámaras a lo largo del escenario.

Cuenta que construyeron un momento de "caos y confusión total" para más tarde desvelar la belleza de las imágenes.

En total, explica Kulash, en el vídeo hay 318 momentos clave (54 explosiones de sales de colores detrás de Tim, 23 explosiones de botes de pintura, 128 globos de agua, etc.), que fueron sincronizados con la música.