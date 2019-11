El veinticinco aniversario del Festival Grandes del Góspel llega a Madrid

El teatro Fernán Gómez de Madrid albergará durante casi dos semanas lo que para muchos es una cita obligada en Navidad: El Festival Grandes del Góspel.

Este clásico navideño lleva un cuarto de siglo deleitando a los madrileños con las mejores voces del género góspel. Grupos legendarios como The Dixie Hummingbirds, Blind Boys of Alabama o la Georgia han participado en este festival.

Entre el 5 de diciembre y el día 15 de este mes, las mejores voces espirituales espirituales del mundo cantarán en el Teatro Fernán Gómez. Se trata del 25 aniversario de este evento, y por ello, la edición de este año se basará en un tributo a los mejores grupos que han pasado por este festival.

En el XXV Festival Los Grandes del Góspel Madrid 2019, actuarán reputados grupos como Mississippi Mass Choir, Spirit of New Orleans Gospel Choir, The Golden Gate Quartet. El 1 de diciembre se inaugurará el evento con la actuación 'Oh Madrid Happy Day!!' , al aire libre en la Plaza de Colón, a las 12:30.