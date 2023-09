Fiesta del Cine: los cuatro días en los que ver películas a 3,50 euros

La Fiesta del Cine está a la vuelta de la esquina. Durante varios días, el precio de las entradas se verán reducidos en numerosos cines. Con esta nueva edición son ya 21 desde que comenzó.

El objetivo de esta bajada de precio es que los espectadores ocupen todas las butacas que hay disponibles en las diferentes salas de cine. La organización de la Fiesta del Cine se hace en colaboración con la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, que impulsó desde el año pasado la figura de un embajador del evento.

Su papel principal consiste en colaborar en la difusión del evento, prestando su apoyo para dar a conocer la acción entre el público. En esta ocasión, la actriz ganadora de dos premios Goya, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Actriz Protagonista, Susi Sánchez, y el actor ganador de dos Premios Goya, Mejor Actor de Reparto y Mejor Actor de Reparto, LuizZahera, serán los nuevos embajadores.

Los días de la Fiesta del Cine

La XXI edición de la Fiesta del Cine se celebrará en España durante los días 2, 3, 4 y 5 de octubre, los precios de las entradas se verán reducidos para todos los públicos. Ir al cine en esos días costará 3,50euros. Excepto en las películas con proyección 3D o salas espaciales con butacas VIP, donde han informado de que podrán conllevar un suplemento en el precio.

En esta ocasión, y a diferencia de ediciones anteriores, no será necesario acreditarse previamente en la web, según ha confirmado la propia cuenta de la Fiesta del Cine en X, antiguo Twitter. "Vuelve la Fiesta del Cine los próximo 2,3,4 y 5 de octubre. A partir de ahora... ¡YA NO HAY QUE ACREDITARSE! Entradas a 3,50€ y sin acreditación", confirmaban en su cuenta.

La venta de las entradas anticipadas estará disponible a partir del próximo 27 de septiembre. Desde ese día se podrán adquirir desde la web oficial de los cines como en las páginas de venta de entradas o en las taquillas.

¿Qué películas se podrán ver en la Fiesta del Cine?

No se ha desvelado la lista de películas que podrán verse en la Fiesta del Cine. Cada sala proyectará unas u otras. Sin embargo, se podrán encontrar películas como 'Misterio en Venecia', el nuevo filme de Agatha Christie o 'After'.

También podrán verse 'The Creator', 'La Monja II' y 'Saw X', junto a 'Los mercen4rios', entre otras. Además de estos títulos, podrían seguir en las salas 'Ninja Turtles: Caos mutante', 'The Equalizer 3', 'Campeonex', 'Vida perra' o El regreso de Johnny Depp en 'Jean du Barry'. Falta por ver qué otras películas estarán.

¿Desde cuándo se celebra la Fiesta del Cine?

La Fiesta del Cine es un evento que se creó en el año 2009 en España. Su popularidad provocó que se celebrara desde el año 2014 dos veces al año: una entre mayo y junio y la segunda en octubre.

Su éxito ha traspasado las fronteras. Italia siguió el ejemplo, junto a Reino Unido o Estados Unidos.