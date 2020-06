Eminem revela en Twitter la lista de sus raperos favoritos

Eminem ha revelado cuál es su lista de raperos favoritos en su cuenta personal de Twitter. El músico estadounidense lo ha hecho tras contestar al tuit de NoLifeShaq, que decía: "¿Quién es el más grande rapero de todos los tiempos?", con un vídeo en el que aparece el youtuber haciendo esa misma pregunta a raperos como Drake y Travis Scott.

"Para mí, sin un orden en particular... estaría entre Wayne, Pac, Royce, Jay, Redman, Treach, G. Rap, Biggie & King Crook", escribe en un tuit Eminem, seguido de otro mensaje en el que añade: "Además de redman, LL, Nas, Joyner, Kendrick, Cole, Andre, Rakim, Kane".

En enero de este año, Eminem volvió a sorprender a sus fans con el lanzamiento de un nuevo disco que, bajo el título 'Music To Be Murdered By', desató la polémica por uno de sus versos relacionado con el terrorismo. "Estoy considerando gritar 'bombas fuera' en medio del juego, como si estuviese esperando fuera de un concierto de Ariana Grande", rapeaba en el tema 'Unaccommodating'.