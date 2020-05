El violinista Ara Malikian toca en Antena 3 Noticias tras colaborar con Orishas

El grupo cubano Orishas ha lanzado una nueva canción, que se titula 'Ámame como soy', donde cuenta con la colaboración especial de un artista que es uno de los violinistas más reconocidos del mundo, Ara Malikian.

Malikian reconoce que "he tenido que posponer todo desde hace dos meses. Estamos en casa, creando desde casa y tocando el violín y disfrutando de la música".

Sobre cómo surgió trabajar en el número trabajo de Orishas señala que "fue maravilloso. Fue una sorpresa. Me escribieron y yo soy muy admirador de ellos. Conocía su música y, entonces, me escribieron que sí quería poner la voz a un violín. Y no podía decir qué no".

También hemos hablado con uno de los miembros de Orishas, Yotuel, que se encuentra confinado en Miami debido a la crisis sanitaria por el coronavirus que señala que "se encuentran en casa".

Sobre cómo surgió la canción Yotuel señala que era la idea de "pregonar abiertamente la libertad de expresión sin ocultarte detrás de un disfraz".