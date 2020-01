El perfume del Wizink para el olor de 'El Kanka'

Cuando en el año 2013 'El Kanka' publicó su primer disco, Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, y empezó a actuar con tan solo guitarra y voz en salas de no más de 50 personas, no podía ni imaginar lo que iba a suceder siete años después: que más de 8000 seguidores compraran su entrada para verle actuar junto a su propia banda en una de las salas más importantes del país, el Wizink Center de Madrid.

Un equipo de Antena 3 Noticias ha vuelto con él a uno de esos "antros" maravillosos que le vieron nacer y crecer como artista. Es un local llamado 'La fídula', en el barrio madrileño de Huertas.

Allí, El Kanka nos ha contado curiosidades sobre sus inicios y ha recordado algunos momentos de cuando su vida no era el cartel de agotado y salas a rebosar.

Lidera una generación de cantautores que no abandona el gusto por las letras cuidadas e inspirada en clásicos como Sabina, Serrat, Aute o Silvio Rodríguez. Además, el Kanka le añade a su fórmula una buena dosis de humor. Se burla de la vida y de la desgracia "porque bastante tenemos ya".

En la época del reggaeton y el autotune hay artistas que llenan grandes recintos con una receta clásica: guitarra, letras, voz y honestidad.