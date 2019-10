Si todavía no has pensado en tu disfraz para la noche de Halloween, no te preocupes, aún puedes ser el mejor vestido de la fiesta. En Antena 3 Noticias queremos ahorrarte tiempo, así que te chivamos los disfraces tendencia para la noche más terrorífica del año.

Joker

El eterno rival del universo Batman vuelve a estar de moda. La última película del Joker, protagonizada por Joaquin Phoenix, es el disfraz más buscado por los fanáticos del villano más famoso del cine para la próxima noche de Halloween.

Harley Quinn

La protagonista de 'Escuadrón suicida' va a ser otro de los disfraces más utilizados durante Halloween. Es uno de los disfraces favoritos desde que se estrenó la película en el año 2016.

Pennywise de 'IT'

El payaso más villano, creado por Stephen King para la película ‘IT’, es otro de los favoritos para la noche más terrorífica del año. La nueva entrega de una de las películas más violentas y sangrientas de la gran pantalla ha propiciado el auge, de nuevo, de este disfraz.

La casa de Papel

La serie se ha convertido en una de las más exitosas en España y, gracias a Netflix, ya es un auténtico fenómeno internacional. Numerosos monos rojos con sus correspondientes máscaras de Dalí deambularán por las calles y las fiestas de Halloween.

Fornite

El videojuego se ha convertido en todo un fenómeno a nivel mundial. El esqueleto de Skull Trooper, Black Knight o Brite Bomber son algunos de los disfraces más buscados para este Halloween.

Aunque estos son los disfraces que más veremos durante la noche de Halloween 2019, otros como las tradicionales catrinas mexicanas, el disfraz de Maléfica, el típico traje de calabaza o esqueleto, la novia cadáver o el clásico Freddy Krueger, no pasarán de moda.