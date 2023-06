Día Mundial de la Tapa: las 5 mejores ciudades para degustarlas

Hoy se celebra una fecha muy especial. Como cada tercer jueves del mes de junio de los últimos años, festejamos el Día Mundial de la Tapa. Este evento se ha convertido en un día muy especial debido a que las tapas son una parte muy importante de nuestra gastronomía. ¿Quién no ha comido alguna vez esta delicia tan típica de España?

Las tapas son parte de nuestra cultura. En resumen, podríamos decir que una tapa es una porción pequeña de comida que se sirve de forma habitual en bares y restaurantes como aperitivo o como acompañamiento de la bebida. Con la celebración del Día de la Tapa se quiere promover esta tradición más allá de nuestras fronteras al mismo tiempo que se atrae a la gente a los locales de hostelería con ofertas y eventos especiales. Y es que la cultura de salir de tapas está muy arraigada en nuestro país.

Las capitales de España para salir de tapas

Aunque lo de irse de tapas es algo que se realiza a lo largo y ancho de toda la geografía española, hay determinadas ciudades que pueden presumir de ser las reinas de estos aperitivos. Tanto, que algunas son reconocidas a nivel internacional por la calidad y el nivel de sus tapas. Vamos a hacer un repaso por algunas de las más destacadas.

- Logroño. La Rioja es sinónimo de buen vino pero también de buenas tapas. En la capital riojana está la archiconocida calle Laurel, una especie de paraíso del tapeo en el que se concentran decenas de bares con deliciosas tapas. Es obligatorio probar los diferentes pinchos acompañados de un buen vino de la zona.

- Granada. Una de las ciudades en las que más se vive la cultura del tapeo es, sin duda, Granada. Aquí es común que te pongan tapa con la consumición y que incluso te den a elegir entre varias. Algunas de las típicas son el jamón asado, el pescaíto frito o las berenjenas con miel.

- León. La ciudad castellana es famosa por las tapas que sirven en el Barrio Húmedo, la zona perfecta para salir a tomar algo. Croquetas, morcillas, patatas con pimentón o tigres son algunas de las tapas más repetidas y que sirven aquí en abundantes cantidades. No te defraudará.

- San Sebastián. Aquí uno se va de pintxos y ¡vaya pintxos! La ciudad es preciosa y sus elaboradas preparaciones son de primer nivel. Aunque también hay que decir que no es precisamente barata (porque no, aquí no son gratis). Txangurro. gildas, anchoas y otros más elaborados te esperan.

- Santiago de Compostela. Peregrinar y acabar con tapas es posible en la capital gallega. Por sus empedradas calles es habitual ver las bebidas acompañadas de un pincho de tortilla, empanada o de oreja de cerdo. También hay varios bares en los que te dan a elegir qué quieres dentro de una lista de tapas. ¿Qué más se puede pedir?