"Después de 28 años corriendo hoy, día 28, es mi última vez", el adiós de Iván en los encierros

Llegaba sofocado y visiblemente emocionado. Iván había protagonizado la que será su última carrera después de casi tres décadas participando en los encierros de innumerables localidades.

Esta vez ha sido en San Sebastián de los Reyes, con el ganado de Núñez de Tarifa, y aquí ha marcado el punto y final. Le preguntamos por qué hoy y nos dice que "llevo 28 años corriendo encierros y hoy es día 28, así que me ha parecido un buen momento". Iván está acompañado por su familia y amigos que saben el momento tan emotivo y también difícil que está viviendo tras tomar la decisión. "Es una decisión muy dura, das muchas vueltas, mucho pensar, muchas noches sin dormir... y al final todo llega, todo tiene su momento".

La última carrera de Iván

Lo más importante es que hayan quedado buenas sensaciones de esa última carrera, y hoy ha podido ser, "He cogido toro, el que iba primero, y después también he enganchado con la segunda parte de la manaba, así que bien. Me despido a gusto". Y sano y salvo, ni una caída, ni un rasguño para decir adiós a su gran pasión. Al terminar la entrevista ante los micrófonos de Antena 3 se ha escuchado una intensa ovación de los que, alrededor, escuchaban su historia. Y las lágrimas de Iván y su familia antes de una foto que iba a inmortalizar el momento.

Para Diego era la primera vez

También han venido hasta la localidad madrileña Justo y Diego. Llegaban desde dos localidades de Toledo, Fuensalida y Portillo, tierra de encierros. Justo es un veterano de estos festejos populares pero para Diego era la primera vez. Y uno al otro se han dado consejos: "Que tuviera mucho cuidado con la gente, no solo por él, que está muy bien físicamente, si no por el resto de corredores. Lo mínimo que te pasa es que te tropieces y te caigas, como me ha pasado a mí hoy".

El más joven sonríe, ha sido prudente y asegura, "me ha gustado", Diego analiza su actuación ante los astados que esta tarde serán lidiados en la plaza de toros, "es complicado, hay mucha gente, no estoy acostumbrado, pero es una experiencia muy bonita".

Un encierro rápido y limpio

El cuarto encierro de San Sebastián de los Reyes 2024 ha sido el más limpio hasta ahora. Ha durado 2 minutos y 54 segundos en total y 1 minuto y 35 segundos en calle.

La manada salió muy agrupada al principio pero cuando de repente el ritmo cambió: dos novillos tomaron la delantera al final de la calle Postas, emprendiendo un rápido ritmo que ha conseguido abrir huecos en los últimos tramos, permitiendo grandes carreras.

Han participado en torno a unas 2.500 personas, siendo el encierro diurno más multitudinario hasta ahora.

