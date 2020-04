Cuentos en cuarentena contra el coronavirus: “La rebelión de las margaritas”

El coronavirus ha transformado nuestras vidas y desde el confinamiento en casa ayudamos a evitar el colapso de los hospitales, frenamos el contagio de COVID-19 y en definitiva nos ayudamos como sociedad. Para ayudar en el confinamiento estamos contando historias para ayudarnos a reflexionar o entretenernos.

Este cuento está especialmente dedicado a los enamorados que quieren dejar de deshojar margaritas.

El cuento de hoy: "La rebelión de las margaritas"

Hubo un tiempo que las margaritas poblaban casi todos los campos en primavera. Margaritas aun lado y a otro de los caminos por donde la gente paseaba admirando su colorido.

Cuando alguien se enamoraba y quería saber si la otra persona también le amaba, cortaba una margarita y la deshojaba poco a poco, me quiere, no me quiere y así hasta que el último pétalo le confiaba el futuro de su amor.

Pasó el tiempo y el camino se llenó de margaritas rotas, margaritas calvas, margaritas que lloraban sus penas y que contaban tristes cuentos.

Los hijos de las margaritas, esos capullos y retoños, al escuchar esta historia se ponían furiosos. Querían lucir sus pétalos al sol cuando fueran grandes, Así que se reunieron en grupos pequeños por las noches y luego en grupos más numerosos.

“¿Por qué tenían que arrancarles los pétalos?”, gritaban las más pequeñas.

Urdieron un plan: se arrancaría los pétalos todos menos uno. Cuando descubriesen que el amor no depende de los pétalos de las margaritas dejarían de arrancarlas.

Crecieron margaritas de un sólo pétalo y fueron tan bellas con su collar de pistilos… Eran tan extrañas que jamás persona alguna se atrevió a tocarlas.

“Me quiere y punto”, decían todas las margaritas a quienes las miraban buscando una respuesta.

Las personas estarían siempre enamoradas.

Y aquello fue suficiente.

FIN

Por que el amor sea suficiente.

Cada día os contamos un nuevo cuento con la ayuda de los profesores y los alumnos de la Escuela de Cuentacuentos. Mañana contaremos uno dedicado a los confinados, obligados a encariñarse con la rutina. ¡No te lo pierdas!

#CuentosEnCuarentenaA3N

Narradora: Piluca Martínez de Velasco, ex alumna de La Escuela de Cuentacuentos.

Título: “La rebelión de las margaritas” (adaptación).

Autor: Andrés González Novoa.