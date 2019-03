Andrew Garfield, el imberbe perfecto para convertirse en Spiderman

Se abrió el telón, y ante una gran tela de araña pintada en la pared apareció él. Extremadamente tímido, con sonrisa temblorosa y sin ni un solo pelo en la barba, Andrew Garfield apretó manos y repartió besos ante aplausos de la prensa.

Tres personas con cargos de los gordos hicieron falta para presentarlo en Cancún: Matt Tolmach, Presidente de Columbia Pictures, Amy Pascal, co-presidenta de Sony Pictures Entertainment, y Marc Webb, el director de la cinta.

Henchido como un gigante, Webb demostró sobre el escenario que se siente feliz con el encargo. No como Garfield, que ni siquiera pudo sacarse las manos de los bolsillos y sonreía forzosamente (casi parecía que le costaba respirar).

Un desconocido en alza

¿Quién es el nuevo héroe? De buenas a primeras es difícil ubicar a este jovencito, que ya ha vivido 27 inviernos, en alguna gran producción. Pasó sin pena ni gloria por 'Leones por Corderos' y 'El imaginario del Doctor Parnassus', cinta que tuvo poco éxito en España.

Sin embargo, el actor ha protagonizado dos importantes cintas que se estrenan este año y que prometen ser éxitos de taquilla: 'The Social Network', lo nuevo de David Fincher que cuenta la historia del 'boom de Facebook' y 'Never Let me Go', basada en la novela de Kazuo Ishiguro.

Un superhéroe adolescente

Buscar un sustituto para Tobey Maguire no fue fácil. Sony Pictures y Webb tuvieron en sus manos decenas de Curriculos para encontrar a su nuevo superhéroe adolescente. Y es que en la nueva franquicia de Spiderman, Peter Parker estará todavía en el instituto.

A punto estuvo de llevarse el papel Jamie Bell, el famoso 'Billy Elliot' y que ahora encarnará a Tintín bajo la batuta de Steven Spielberg. O Alden Ehrenreich, protagonista de Tetro, último trabajo de Francis Ford Coppola.

A pesar de que Andrew Garfiel era el mayor de todos los aspirantes, parece que "su rara combinación de inteligencia, ingenio y humanidad" (palabras del director) le han valido unas mallas de Spiderman.

La película se estrenará en los cines el 3 de Julio de 2012 en 2D y 3D.