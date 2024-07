Aitana vuelve con '4TO 23': así es su regreso al pop

Aitana está de estreno. Todo apunta a que su nuevo tema '4TO 23' va a ser uno de los éxitos de este verano 2024. Hace muy pocas horas que salía un lanzamiento muy esperado por los seguidores de la catalana. Tanto es así que ya cuenta con más de 110.000 visualizaciones en YouTube. Hasta el momento, tan solo se conocía un pequeño adelanto de la canción, que llega acompañada de un videoclip rodado, en parte, en La Muralla Roja de Calpe, el emblemático edificio de Ricardo Bofill.

'4TO 23' es un tema pop y desenfadado que nos hace retroceder hasta la época de los años 2000. Es el primer tema que lanza en solitario desde que en 2023 publicara su disco 'Alpha', con el que abrió una era más electrónica en su carrera.

Compuesta por Aitana y Sebastián Yatra

Esta nueva canción ha sido compuesta por la propia Aitana junto a Sebastián Yatra y sus colaboradores habituales Andrés Torres y Mauricio Rengifo, quienes también se han encargado de la producción mano a mano con Valentina López, también coautora de la pieza.

En la actualidad, Aitana todavía está de gira con su 'Alphatour 2024', con el que ha recorrido diferentes escenarios, como el del Icónica Fest de Sevilla, o el del Rock in Rio Lisboa. Este mismo viernes llega al festival Portamérica de Portas, en Pontevedra, y en las próximas semanas actuará en diferentes zonas de Andalucía, como el Concert Music Festival de Chiclana de la Frontera (Cádiz), el 12 de julio o el Starlite de Marbella (Málaga) los días 29 y 30 de julio. A finales de año, se enfrentará a los dos shows más importantes de toda su carrera, y es que Aitana llega al Estadio Santiago Bernabéu de Madrid los días 28 y 29 de diciembre para cerrar su gira definitivamente.

"La puerta está abierta… 4TO 23 ya disponible. Espero que la disfrutéis mucho. Gracias a este 'dreamteam' por este sueño de videoclip en un lugar tan especial", ha escrito la cantante en Instagram.

Letra de '4TO 23'

Empieza la noche, me quiero dormir

pero no me pasa, ni paso de ti

Me quedé contigo, de fiesta te vi

pero me pillaron, pillada por ti

Y es que me pasas tú por la mente

no sé disimular

Quizás eres de esos de una vez en la vida

quizás me arrepiento, me salgo con la mía

Te veo tipo doce, yo estoy en el once

La puerta esta abierta, 4to 23

La noche perfecta, en mi casa no hay nadie

Don Julio setenta y te beso otra vez

Apaga la luz, desnúdame

Te hago todo por primera vez

Apaga la luz y tócame

Hazme todo lo que imaginé

Sin ropa y el móvil en no molestar

Te hago todo por primera vez

Viviendo un story que no hay que mostrar

Hazme todo lo que imaginé

Y tú tan guapo y yo fatal

In love, but I don't want you

Apaga la luz y quédate

aunque sea esta noche

Yo soñaba conocerte

pregunté si era mi suerte

tuve un corazón herido

y una fucking mala suerte

Porque si eres pequeña y te enamoras por primera vez

crees que nadie va a sanar lo que no pudo ser

Apaga la luz, desnúdame

te hago todo por primera vez

Sin ropa y el móvil en no molestar

Te hago todo por primera vez

Viviendo un story que no hay que mostrar

hazme todo lo que imaginé

Y tú tan guapo y yo fatal

In love, but I don't want you

Apaga la luz y quédate

aunque sea esta noche

aunque sea esta noche

aunque sea esta noche

Te veo tipo doce, yo estoy en el once

La puerta esta abierta, 4to 23

Te veo tipo doce, yo estoy en el once

La puerta esta abierta, 4to 23

