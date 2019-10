El sureste de España vive una sequía "histórica"

Una sequía "histórica" se cierne desde hace ocho meses sobre el sureste de España, especialmente sobre algunas zonas de Valencia y Alicante, donde se ha registrado, de septiembre a mayo, el periodo más seco desde que se tienen registros de lluvias, hace 150 años.

Así lo ha explicado en declaraciones la portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Ana Casals, quien ha señalado que sí se puede hablar de una sequía histórica en cuanto a los datos, pero no todavía en cuanto a duración en el tiempo, ya que no ha acabado el año pluviométrico. La sequía afecta también, y mucho, a Murcia, y en menor medida a parte de Albacete, este de Cuenca, sur de Teruel, este de Jaén, Almería, y Cádiz y Málaga, ha señalado Casals tras anunciar que, no obstante, la semana que viene se espera que llueva mucho, pero no en el extremo sureste.

Las lluvias registradas en las cabeceras de los ríos y lo recogido en años anteriores hacen que la reserva de agua de los pantanos se encuentre entre el 74 y el 90% de su capacidad, excepto la de la cuenca del Júcar, que estaba la semana pasada al 54 por ciento. Aun así, algunos cultivos, ya tienen problemas o están arruinados.

La particular configuración orográfica de la Península, en especial en la Comunidad Valenciana, hace que los frentes nubosos que la barren de oeste a este tengan escasa o nula efectividad en esta región. La persistencia este año de borrascas y ciclogénesis explosivas que han entrado por el oeste ha provocado que las lluvias hayan estado muy mal repartidas, y en estos momentos hay zonas de España donde hay mucha agua, especialmente en la mitad oeste, y nada o casi nada en el este.

Según la Aemet, las precipitaciones han estado "muy por debajo del valor medio" en el este y sureste peninsular y el déficit es especialmente acusado en comunidades de Valencia y Murcia, porque no llegan al 50 % del valor medio de las series registradas desde 1971 al 2000, y en algunas zonas incluso al 25 %.