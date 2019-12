Hace 65 años de la caída del primer y último meteorito que golpeó a una persona

El 30 de noviembre de 1957, Ann Hodges se convirtió en la primera persona herida por un meteorito de la que se tenga constancia. En aquella época tenía 31 años y se despertó sobresaltada en su casa de Sylacauga, en el estado de Alabama. Algo le había golpeado el costado. Al principio pensó que había sido un derrumbe de la chimenea, pues no había más que polvo gris. Pero, al rato, se dio cuenta de que había un agujero en el techo provocado por una roca.

Esta roca, con cuatro kilos de peso, era parte de un meteorito que se había dividido en dos. La parte restante cayó cerca de una granja, que encontró Julius Kempis McKinney, un granjero de la zona. Enseguida decidió contactar con un abogado para que le ayudara a vender la pieza. Con lo que compró un coche y una casa.

Ann Hodges no tuvo la misma suerte. No ganó dinero porque no lo consiguió vender, pero sí fama, que desembocaría en problemas mentales. Como consecuencia, se divorció diez años después del impacto y terminó en un psiquiátrico, donde murió a los 52 años por una insuficiencia renal.

El astrónomo Michael Reynolds, del Florida State, explicó que "había más oportunidades de haber sido golpeado por un rayo, un huracán o un tornado que por un meteorito". Fue bautizado oficialmente como el meteorito de Sylacauga, aunque coloquialmente se le conoce como la roca de Hodges.

Al final, los dos trozos de meteorito fueron donados al Museo Nacional de Historia Natural, el Smithsonian. Aunque hace dos años, la casa de subastas Christie's vendió otra pieza del mismo en el año 2017 por 6.700 euros.