Un coche eléctrico capaz de alimentar de energía nuestro hogar

EL SISTEMA EMPEZARÁ A FUNCIONAR ESTE VERANO

Este mes está previsto que se apruebe un nuevo plan de ayudas para incentivar la adquisición de coches eléctricos, un tipo de vehículo que aún no está muy implantado en nuestro país pero que no deja de evolucionar día tras día. La última novedad es un sistema para que el coche no solo se pueda cargar en casa, sino que sea el propio coche el que alimente de energía nuestro hogar.