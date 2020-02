Los científicos 'adelantan' la llegada de la destrucción de la Humanidad por la amenaza del cambio climático

Científicos han movido las manecillas del denominado Reloj del Juicio Final 30 segundos más cerca de la Medianoche, por las crecientes preocupaciones sobre armas nucleares y cambio climático. El reloj ahora está a dos minutos a la medianoche, equivalente al apocalipsis.

"Debido al extraordinario peligro del momento actual, la Science and Security Board hoy mueve los minutos del Reloj del Juicio Final 30 segundos más cerca de la catástrofe", dijo Rachel Bronson, presidenta del Bulletin of the Atomic Scientists. "Esto es lo más cerca que el reloj ha estado alguna vez del Juicio Final, saólo tan cerca como lo estuvo en 1953, en el apogeo de la Guerra Fría ".

Cada año, este grupo sin fines de lucro que pone en hora el reloj, decide si los eventos del año anterior empujaron a la humanidad más cerca o más lejos de la destrucción. El reloj simbólico está ahora lo más cerca que está de la medianoche desde 1953. También fueron dos minutos para la medianoche de 1953, cuando la bomba de hidrógeno se probó por primera vez.

"Hicimos la declaración clara de que sentimos que el mundo se está volviendo más peligroso", dijo Lawrence Krauss, presidente de la Junta de patrocinadores del Boletín. Agregó que "el peligro de la conflagración nuclear no es la única razón por la que el reloj ha avanzado".

Los científicos incluyen un cúmulo de amenazas que van desde la peligrosa retórica política hasta el potencial de una amenaza nuclear como catalizadores para acercar el reloj al día del juicio final. La declaración que explica la actualización del reloj señala: "En 2017, los líderes mundiales no respondieron de manera efectiva a las amenazas inminentes de guerra nuclear y cambio climático, haciendo que la situación de seguridad mundial sea más peligrosa de lo que era hace un año, y tan peligroso como lo ha sido desde la Segunda Guerra Mundial.

"Los mayores riesgos del año pasado surgieron en el ámbito nuclear. El programa de armas nucleares de Corea del Norte pareció avanzar notablemente en 2017, aumentando los riesgos para sí mismo, para otros países de la región y para Estados Unidos", continúa el comunicado. "

"En el frente del cambio climático, el peligro puede parecer menos inmediato, pero evitar los incrementos catastróficos de temperatura en el largo plazo requiere una atención urgente ahora. Las naciones del mundo tendrán que disminuir significativamente sus emisiones de gases de efecto invernadero para mantener los riesgos climáticos manejables, y así Hasta ahora, la respuesta global no ha cumplido con este desafío ", dijo el Boletín de Científicos Atómicos.

"El anuncio del reloj del día del juicio final debe servir como una llamada de atención urgente, y podría ser el último que recibamos", dijo Derek Johnson, director ejecutivo de Global Zero, un grupo que quiere eliminar las armas nucleares.

Según asegura Johnson, el año pasado, el reloj avanzó en gran medida en respuesta a la "alarmante retórica de la campaña del candidato Trump". "Pero la realidad de un Presidente Trump con armamento nuclear que corre suelto en el mundo es peor de lo que temíamos, y ese es claramente un factor central en esta decisión", añade.

Cuanto más cerca esté de la medianoche, más se estima que ocurrirá un desastre global. Lo más lejos que ha estado hasta la medianoche fue en 1991 cuando la Guerra Fría terminó cuando el reloj marcaba 17 minutos hasta la medianoche.

El reloj ha sido mantenido por el Boletín de los Científicos Atómicos desde 1947. El grupo fue fundado en 1945 por científicos de la Universidad de Chicago que habían ayudado a desarrollar las primeras armas nucleares en el Proyecto Manhattan.

Los científicos crearon el reloj en 1947 utilizando las imágenes del Apocalipsis (medianoche) y el modismo contemporáneo de la explosión nuclear (cuenta regresiva a cero) para transmitir amenazas a la humanidad y la Tierra.