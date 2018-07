Jordá: "Tengo el sueño de llegar a la F1, aunque ser mujer siempre es una desventaja"

"Las mujeres tienen que luchar contra más barreras que los hombres"

La piloto de GP3 Carmen Jordá ha visitado los videoencuentros de Antena 3 y nos ha contado sus inicios en el mundo del motor: "Mi madre no lo llevó muy bien, pero mi padre siempre me apoyó. Saben lo duro y lo mucho que he luchado hasta llegar aquí".

La piloto nos confiesa que tiene la F1 como objetivo: "Es lo máximo. Todos los pilotos aspiramos a llegar ahí. En la GP3 estás solo dos pasos por debajo y es un sueño que cada día se va cumpliendo más. Por eso lucho cada día. Una mujer debe estar ahí".



"Desde que tengo 12 años ha sido un hándicap ser mujer. Realmente es uno de los pocos deportes que las mujeres luchan al mismo nivel que los hombres. Tienen que luchar contra más barreras que los hombres", reflexiona Jordá sobre su condición de mujer en un deporte de hombres.

Rosberg y Alonso, sus favoritos

Carmen Jordá confiesa que Nico Rosberg y Fernando Alonso son sus pilotos favoritos. También cree que las mujeres necesitan más respeto en el mundo del motor: "Las mujeres en el automovilismo están contadas. Hay que darles cariño"