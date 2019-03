El accidente de Alonso no se debió a un mareo previo: "El coche ha cogido 'grip'"

Eric Boullier, jefe de McLaren, confirma en el hospital de Sant Cugat que Alonso dormirá en el hospital: "Fernando ha venido para un chequeo, está bien. Le han hecho un escáner. Todo ha salido bien y va a pasar la noche en observación".

Luis García Abad, representante de Alonso, ha desmentido asimismo que el golpe se haya debido a un mareo previo: "Desmentimos que se encontrara mal antes del accidente. El coche ha cogido 'grip', había un viento tremendo y se ha ido contra la valla".

Abad ha informado de que el asturiano está "bien y consciente" tras sufrir un golpe contra el muro en la cuarta y última jornada de entrenamientos en el circuito de Montmeló.

"Fernando está bien y consciente. Muchas gracias por vuestro interés", escribió García Abad en su cuenta de la red social Twitter.

Más tarde, fue la propia escudería McLaren la que confirmó que el español se encuentra bien: "Fernando está consciente y está hablando. Ha sido trasladado en helicóptero al hospital para controles posteriores", señaló a través de su cuenta oficial en Twitter.

Sebastian Vettel, que iba detrás de Alonso en el momento del accidente: "La velocidad era baja, quizá 150 km/h. Después se fue derecho contra el muro. Parece extraño". Maurizio Arrivabene, presidente de Ferrari, mandó "un abrazo muy fuerte" al piloto español.

Comunicado oficial de McLaren-Honda:

