Kvyat lidera los Libres 2 de Suzuka con Carlos Sainz séptimo

Y de nuevo la lluvia volvió a ser protagonista el viernes en Japón. Después de unos Libres 1 pasados por agua, los Libres 2 fueron exactamente igual pero al revés. Si al comienzo de la segunda sesión muchos se pensaban en que se podrían ver neumáticos de seco, al final de la misma fueron los de lluvia extrema los que salieron a escena. Con ese panorama, Daniil Kvyat ha marcado el mejor crono con un 1:48.277 por delante de los dos Mercedes.



Poco o nada se pudo ver o comprobar tras la segunda sesión de ensayos. Con escasa probabilidad de lluvia para clasificación y casi nula para carrera, los equipos prefirieron reservar kilometraje en sus motores para evitar males mayores con sus unidades de potencia. Y también prefirieron guardarse gomas de agua por si acaso al final la pole se disputa en mojado. Así, ante eso, poca acción, menos que en los Libres 1, hubo en la despedida del viernes de Suzuka.



Rosberg gana el duelo Mercedes

Daniil Kvyat fue el más rápido, pero tras él el duelo de los Mercedes se lo llevó Nico Rosberg. No le queda otra que correr y que correr para evitar que Sebastian Vettel le dé un susto en el Mundial y, por qué no, apretar la lucha por el título con Lewis Hamilton. El británico fue el tercero en discordia, a más de cinco décimas de su compañero. Mucha diferencia entre ambos, diferencia que el bicampeón suele reducir, o eliminar, en clasificación.



Sebastian Vettel estuvo tras ellos y tras Daniel Ricciardo. Y después de los dos Ferrari, Carlos Sainz. Tras mandar en los Libres 1, el madrileño se ha tenido que 'conformar' con la séptima plaza. Una séptima plaza que ha sido bastante para superar de nuevo a Max Verstappen, su compañero de equipo, principal rival y con quien mantiene una bella disputa durante todo el año amplificada tras lo ocurrido en Singapur.



McLaren-Honda, sin reacción

Lejos de esas contiendas está Fernando Alonso. Otra vez ha tenido que cambiar su motor, aunque a esta unidad de potencia ya la conocemos. Después de no acabar los Libres 1, el asturiano ha estado más tiempo fuera que dentro del coche hasta que todo estaba en orden. El asturiano ha tardado lo suyo en salir a pista y cuando lo ha hecho era cuando más llovía. En el puesto 17, solo por delante de los Manor y de un Bottas que ni ha salido al asfalto. Button, por su parte, ha sido 12º.



Habrá que ir a ciegas a la clasificación pues nada han hecho los equipos con el asfalto seco. Los Mercedes siguen sin saber si lo de Singapur fue un accidente o si van a tener que hacer esfuerzos para superar a Sebastian Vettel. Carlos Sainz sigue mostrándose como un piloto enorme en lluvia y McLaren-Honda, por más Alonso que tenga, está solo por el nombre esta temporada.