Sainz: "Empezar cuarto es buena señal en mi primera vez en Austin"

Primera vez que Carlos Sainz se sube a un Fórmula 1, y a cualquiero otro coche de competición, en Austin. El español, después de no rodar nada en los Libres 2 al igual que el resto de pilotos, aprovechó lo máximo que pudo la primera sesión de ensayos para terminar en la cuarta plaza. "Es una buena señal que la primera vez aquí sea cuarto, y más en agua", dijo Carlos.



Además, también hizo referencia a las opciones que tienen de usar un nuevo motor Renault en 2015: "No nos podemos permitir más penalizaciones. No vamos a montar motor nuevo ni aquí ni en el resto del año. Tampoco ganaríamos tiempo con un nuevo motor".