Hamilton marca el mejor tiempo de los Libres 3 de Sochi con Alonso octavo

Se acabaron las pruebas en Sochi. Se terminaron los ensayos y los estudios del nuevo trazado que debuta en el Mundial esta temporada. Rusia está ya a punto de vivir su debut por todo lo alto en la F1 con una clasificación para la que, visto lo visto, los Mercedes son nuevamente favoritos. Lewis Hamilton ha sido el más rápido con un 1:38.726 por delante de Nico Rosberg y de Valtteri Bottas. Alonso ha sido octavo.



No ha estado tan a gusto como en los dos primeros Libres el asturiano. Con quejas de sobreviraje, Fernando ha tenido bastantes problemas para poder enlazar los tres sectores de manera perfecta. Tampoco pudo mejorar lo que otros mejoraron con el compuesto más blando de neumático, que dura muchísimo en esta pista. Incluso Raikkonen, que suele estar por detrás de Alonso, ha podido batir al bicampeón.



Pero lo cierto es que la pista estaba muy diferente con respecto a lo visto en la sesión del viernes. El agarre ha mejorado pero la temperatura en pista ha bajado sobremanera a pesar de que no hace ni mucho menos frío en Rusia. Lo notaron y mucho los Red Bull, que no dan sensación de seguridad en este asfalto. Ricciardo y Vettel deleitaron al público ruso con un montón de contravolantes y nadie sabe bien cómo están de fuertes los de las bebidas energéticas.



Lo mismo que la sobriedad del Mercedes. Casi ni se mueve el coche plateado en las curvas de Sochi. Finura total en Hamilton y Rosberg, sin apenas correcciones en la conducción a pesar del señor trompo que Lewis nos regaló en la última vuelta de la pista. Con todo, el británico le ha ganado el duelo a Nico y le ha sacado un total de 0.290.



Son los que mandan, como de costumbre. Aunque, como de costumbre, Williams ha asomado el morro justo antes de la clasificación. Es ya habitual ver cómo se reservan para los sábados, a buen seguro para guardar motor, para terminar apareciendo y ser la mayor amenaza al imperio plateado de Mercedes. Mientras ellos han subido, McLaren ha pegado un buen bajón y Magnussen ni tan siquiera pudo completar la sesión.



No hay tiempo para más pruebas. Ya todo lo que pase será quizá clave para lo que suceda en la carrera de Rusia. Hamilton y Rosberg volverán a verse las caras en una clasificación mientras el resto pelea por ser el primero de 'la otra Liga'. Williams parte con ventaja, y McLaren y Red Bull son las grandes incógnitas. Entre todos ellos, aparece un Fernando Alonso que tendrá que plantar batalla.