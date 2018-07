Carlos Sainz Jr: "Mi sueño es estar en F1 el año que viene, no me veo en otro sitio"

Carlos Sainz Jr podría pilotar en Toro Rosso la próxima temporada: "Mi sueño es estar en la Fórmula 1 el año que viene, no me veo en otro sitio. A ser posible en Toro Rosso".

"No me han llamado, he tenido contacto con ellos antes de las noticias que han salido. La salida de Vettel fue una alegría, porque hasta ese momento teníamos más puertas cerradas de las que deberíamos por los resultados de este año", reflexiona el piloto español.

Un objetivo personal para Sainz: "Estar en 2015 en F1 significa cumplir un objetivo muy complicado. A nivel personal me sentiría muy conmigo mismo porque habría dado la vuelta a una situación complicada".