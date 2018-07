Juncadella: "Séptimo u octavo son posiciones realistas para Force India"

Dani Juncadella, piloto español probador de la escudería de Force India, ha entrado a valorar las opciones que tienen de cara al Gran Premio de Malasia, la segunda prueba del año en el calendario. "Espero que bien. En Melbourne no hay mucho agarre. En la clasificación lo hicimos bien. Hay equipos como Williams que no lo hicieron muy bien. Podemos estar delante de ellos pero con lluvia todo cambia", señaló Juncadella sobre las diferencias que hay entre Sepang y el GP de Australia.

No ha sido un gran fin de semana para Force India en Sepang, donde solo Nico Hulkenberg ha dado la talla. Las condiciones climatológicas tampoco son una buena señal, pues trastocan las estrategias de las escuderías. "Esto agita un poco las cosas. Si has tenido unos entrenos buenos, justo antes de la clasificación quieres que las condiciones sean parecidas. Hay mucho goma en la pista y cuando llueve resbala muchísimo. El piloto pasa a tener un rol más importante. Pintaban bien las cosas pero ahora es una incógnita", sobre las precipitaciones que caen en Malasia.

Sobre las posibilidades de Force India en Malasia, Dani Juncadella se muestra optimista y señala que un séptimo o un octavo puesto son "posiciones bastante realistas": "Más o menos como en Melbourne. Allí Nico estuvo casi toda la carrera cuarto pero no pudo aguantar".

No será una posición para Sergio 'Checo' Pérez, que ha tenido numerosos problemas. "Ayer no pudo rodar y seguramente limita un poco sus condiciones. Con rueda más blanda le ha faltado el último sector y ha perdido medio segundo. La diferencia no es tan grande y en ritmo de carrera demostró buen ritmo. En carrera será más igualado", concluyó.