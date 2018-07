Fernando Alonso: "No me esperaba esta posición"

Fernando Alonso se ha mostrado muy satisfecho con la cuarta posición que ha conseguido en la clasificación para salir en el Gran Premio de Malasia por la fortaleza que ha demostrado Ferrari para superar las adversidades en la Q2. "Estar cuartos y sextos (en referencia a Raikkonen) es una buena posición en una crono como ésta. En la Q2, cuando estaba en el garaje, era mucho más de lo que esperaba", señaló el piloto asturiano.

"Es bastante difícil coger el feeling con estas sensaciones de poco grip. Es un súper trabajo del equipo en un fin de semana en el que Mercedes esta mañana (Libres 3) estaba un segundo por delante. Tenemos que pelear con Red Bull y Mercedes y ojalá podamos estar un poco más de cerca", añadió Alonso sobre el resultado conseguido por la escudería italiana.

El asturiano ha valorado muy positivamente esa posición después de haber pasado por el garaje en la Q2. Tuvo un percance en una de las curvas con Daniil Kvyat, en donde rompió la suspensión. "No lo vi (en referencia a Kvyat) y cuando giré ya estaba dentro y tuvimos consecuencias los dos cambiando piezas", explicó.

El impacto pasó factura al coche de Fernando Alonso, que lo notó en la Q3. "Perdió la convergencia y los setting normales. Las curvas a derecha las cambiaba a un dedo. Se ha descontrolado un poco todo", desgranó el asturiano, que tuvo problemas con la dirección asistida. "Con estas condiciones se nota menos la deficiencia de una dirección asistida", añadió.

Le da igual la lluvia

Alonso tuvo un guiño con los mecánicos de la escudería Ferrari por la rapidez que demostraron en el garaje preparando la puesta a punto de su monoplaza para regresar a la acción. "Este año que se habla mucho de que se tarda tanto con el cambio de las piezas. Hicieron un tiempo récord", anunció.

Las previsiones en Malasia cambian cada hora y para la carrera se desconoce aún si lloverá o harán altas temperaturas. A Alonso no le descentra la meteorología, aunque asegura que en seco "te diviertes más". "En seco puede ser emocionante. No hace falta rezar para que llueva para ver algo de emoción. El coche se ha comportado bien y en la parte par pasamos siempre por ahí. Puede estar más limpia que la otra. No tiene por qué ser una penalización", explicó.