El Mercedes de Hamilton ardió en Q1: "No sé qué decir"

Enésimo problema de Lewis Hamilton en una clasificación. Si en Alemania fue un fallo de un disco de frenado nuevo que hizo que se empotrará contra un muro, en Hungría ha sido una fuga de combustible lo que le ha dejado fuera sin dar una vuelta en Q1. El Mercedes ha empezado a echar humo y a arder y ha acabado totalmente con toda opción de pole del campeón del mundo.

El británico no se lo explica: "No sé qué ha pasado con el coche. Algo empezó a echar fuego, pregunté si podía salir otra vez o ir al taller con esas llamas, pero no ha sido posible. Va a ser una carrera complicada. No sé qué decir. Tendré que hacer lo máximo y procurar salir desde la pista en vez desde el pit lane".