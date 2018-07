Alonso: "No estamos en condiciones de luchar por el podio"

Fernando Alonso ha comentado tras su séptimo puesto en la clasificación del Gran Premio de España que "no es una sorpresa" el pobre resultado de la prueba. "Hemos hecho bastantes cambios en el coche para intentar mejorar y hemos perdido algunas décimas", justificó visiblemente afectado.

"Sabíamos que iba a ser duro, la carrera se presenta complicada pero es lo que hay", señaló decepcionado. Preguntado por la posibilidad de repetir el podio de China, el asturiano se mostró claro: "No creo que estemos en una buena posición para luchar por el podio, por desgracia tendremos que luchar en el grupo de Williams, Force India y McLaren". Pero no quiso perder la fe: "No se sabe nunca, si hacemos una buena salida y tenemos buen ritmo de carrera igual nos acercamos". "Pero en condiciones normales sería difícil", sentenció.