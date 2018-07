Hamilton lidera un doblete de Mercedes en los Libres 2 de Canadá con Alonso quinto

Mercedes ha apretado el acelerador tras no verse primeros en los Libres 1 y Lewis Hamilton ha devuelto la calma al box plateado. El británico ha sido el más rápido de la segunda sesión de entrenamientos oficiales en Canadá con un crono de 1:16.118 seguido de Nico Rosberg, de Vettel y de los dos Ferrari. Kimi Raikkonen y Fernando Alonso han reducido y mucho las distancias con sus rivales.

A poco más de medio segundo se han situado tanto el finlandés como el español. Tras ser el mejor de los primeros Libres, el asturiano ha vuelto a hacer valer su pilotaje y las mejoras en el F14 T para demostrar que en esta ocasión, y en una pista que no debería ser para ellos, el Ferrari se postula como segundo coche de la parrilla.

Porque no sólo ha sido él esta vez el que ha llevado las buenas nuevas a la 'Scuderia'. Tras los problemas que Raikkonen ha tenido en el aterrizaje a Montreal, y después de un no muy buen comienzo de Libres 2, el compuesto más blando le ha llevado a ser cuarto. Y eso, aunque no sea nada definitorio todo lo que ha pasado, seguro que llena de moral a un piloto necesitado de alegrías en su regreso a Ferrari.

Mercedes da un paso al frente

Ambos han puesto en muchos apuros a los Mercedes, aunque ellos siguen estando un escalón por encima de los demás. Y encima Montreal viene de lujo a los coches con su motor, como se ha visto para Williams y para un McLaren que parecer ver la luz poco a poco. En la batalla entre Hamilton y Rosberg, de momento la victoria ha caido para Lewis.



Aunque con Nico en liza, y con el pedazo de monoplaza que tienen los dos, hacer predicciones sobre el resultado final de su contienda es una locura. El germano se ha quedado a menos de dos décimas de su compañero, lo que viene siendo una apurada más en las proximidades del legendario muro de los campeones, así que se prevé buena batalla en el equipo Mercedes.



Vettel, tardío despertar

En Red Bull han despertado tarde, pero al menos han despertado. Sebastian Vettel ha tardado más de una hora en hacerse notar y en salir del pozo en el que estaban los dos coches de las bebidas energéticas, en plena batalla con Lotus y superados por Williams y por McLaren. Al final, y cuando faltaban 20 minutos, el tetracampeón se ha alzado en tercer lugar, quizá beneficiado por la mejora de la pista.



Ricciardo ha sido el que más desaparecido ha estado. Y los Williams, los candidatos a dar la sorpresa gracias al poder de Mercedes. Poco a poco se van colocando las fichas en el tablero del Gilles Villeneuve. Hamilton y Rosberg se desmarcan del resto, pero los dos Ferrari parecen haberse puesto como segundo coche de la parrilla... con permiso de Vettel claro.