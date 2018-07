Ferrari se alía con el tiempo austríaco para estrenar las últimas mejoras del F14 T

El Red Bull Ring es una incógnita, un circuito desconocido para pilotos y equipos. Muchos sólo han corrido allí gracias a los simuladores y con los coches de este año nadie sabe a ciencia cierta qué esperarse.

Preocupa mucho a las escuderías el comportamiento de los neumáticos; nadie corre en esta pista desde hace once años. Las gomas serán cruciales, sobre todo en la clasificación.

En Ferrari siguen intentando dar con la tecla. Llevan ya varias probando mejoras en los circuitos, pero por unas cosas o por otras no han acabado de funcionar. En Austria, los italianos esperan utilizar las piezas que hace dos semanas, en Canadá, no pudieron instalar por culpa de las altas temperaturas.



Los ingenieros del equipo creen que este fin de semana se podrá ver al equipo rojo dar un paso adelante. En Austria hará más frío y Ferrari necesita que esas mejoras funcionen ya. No sólo porque Mercedes se esté escapando, sino porque en Canadá por primera vez esta temporada pusieron a dos pilotos en el podio. Este fin de semana corren en su casa... Qué mejor lugar para el resurgir de los coches rojos.



Dos zonas de DRS

El Red Bull Ring debutará este fin de semana en el calendario de la Fórmula 1 tras una profunda remodelación en el antiguo A1 Ring, que no celebraba un Gran Premio desde el año 2003.



La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) ha confirmado esta misma mañana las dos zonas de DRS que tendrá el circuito austríaco, dos rectas que se sumarán al punto principal de adelantamiento del trazado de la marca de bebidas energéticas.