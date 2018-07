Alonso: "El trabajo en el coche durante lo que queda de año será casi nulo"

"No tenemos que hacer ninguna estupidez este año que nos comprometa para el año siguiente"

Fernando Alonso analiza el GP de Austria que se corre en el trazado Red Bull Ring: "Es un circuito donde el motor va a contar bastante, respecto a circuitos como Mónaco y Barcelona. Es un circuito también bastante corto, donde se rueda en 1.15s o 1.16s, así que los tiempos van a estar muy apretados. Ojalá podamos estar lo más cerca posible".

Sobre la rivalidad entre Lewis Hamilton y Nico Rosberg: "No creo que sea un drama. Es una de las cosas más mediáticas del año con la relativa falta de emoción que tienen las carreras. CUando son tan dominantes los Mercedes, cualquier cosa que pase en carrera va a ser muy comentada. Pero yo creo que dentro del equipo tendrán un ambiente más relajado del que parece que hay fuera. Lo importante para ellos es seguro ganar, hacer primero y segundo. Se va a exagerar más de lo que es en realidad".



Un momento clave de la temporada

Ferrari ya prepara la próxima temporada: "Son momentos importantes del año, no sólo para esta temporada sino para la que viene. Tenemos que recuperar el terreno perdido con Mercedes sobre todo lo antes posible. Pero no tenemos que hacer ninguna estupidez este año que nos comprometa para el año siguiente. Hemos estado valorando muchas cosas, probando en el simulador cosas para Canadá pero también bastante innovadoras para el futuro. Por desgracia es frustrante el no llegar a una carrera soñando con la victoria, pero con ganas de salir adelante".

Eso sí, el futuro del que habla Alonso será ya en 2015, porque poco van a trabajar ya durante este año en el coche: "Faltan unas 12 carreras para que termine la temporada. Estamos varios pasos por detrás y habrá que exprimir lo máximo. El trabajo en el monoplaza este 2014 será prácticamente nulo".