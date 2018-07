Alonso: "Me veo corriendo en Le Mans algún día"

Fernando Alonso dio la salida a las 24 Horas de Le Mans: "Me veo corriendo en Le Mans algún día. Me gustaría correr las dos cosas a la vez, pero por calendario es difícil. Tendré que esperar un poco a acabar la F1, pero sí, un día me haría ilusión correr".



Marc Gené, compañero del asturiano en Ferrari, terminó segundo en Le Mans y espera que Alonso corra algún día con él: "Como tarde mucho ya no estaré, pero encantado de que haya venido. Tendré que aguantar mucho para estar cuando él se decida".