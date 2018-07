Rosberg bate a Hamilton en los Libres 3 de Abu Dabi con Alonso cuarto

Adiós a las pruebas en Abu Dabi... y en el Mundial 2014. Los Libres 3 han terminado y con ellos el tiempo para ensayar y para fallar ha concluido. Empieza el fuego real, empieza el verdadero duelo en el que Hamilton y Rosberg se la juegan. Tras el dominio de Lewis en las dos primeras sesiones de entrenamientos, Nico se ha repuesto y ha marcado un 1:41.424 para batir al británico por más de tres décimas.

Hasta el final buscó el campeón quedar por delante del germano, pero los neumáticos superblandos solo tienen una vuelta y a pesar de mejorar su crono en los dos primeros sectores en el tercero se vinieron abajo. Así, Rosberg, con un vueltón, consiguió el mejor crono y volver a postularse como favorito a la pole de Abu Dabi.

Salvo hecatombe, lo normal será que ellos dominen tanto en clasificación como en carrera. Porque si su ritmo con el superblando ha sido bestial, con el blando han estado en otra galaxia. Son inalcanzables en Yas Marina, y ni siquiera han visto rivales en muchos otros coches que llevaban superblandas aun habiendo casi dos segundos de diferencia entre compuestos.



Uno de ellos fue Fernando Alonso, que se dio prisa en salir y en probar todo aquello que no pudo en los Libres 2. Un problema eléctrico le dejó fuera de aquella sesión, y en esta a falta de 40 minutos ya estaba fuera. Tocaba cambiar el motor en el box de la 'Scuderia', y en hacerlo se tarda lo suyo. Eso sí, el asturiano se mostró muy satisfecho con el comportamiento de su coche y no hubo que tocar nada más. Grandísima ha sido su vuelta.



Pero por más feliz que esté lo cierto es que irá a ciegas a la clasificación. Será complicado para él viendo lo poco que ha rodado el bicampeón, y suerte ha tenido él en que su F14 T esté estable en Abu Dabi. El de Raikkonen no parece ser demasiado seguro, pues no pocos han sido los contravolantes que el finlandés ha tenido que hacer en el circuito. Vaya lucha que ha tenido Kimi con su Ferrari... y bastante tienen los de rojo con pelear con McLaren.



Se acabaron los Libres de esta temporada. Cada minuto que pasa nos acerca al final del Mundial, al desenlace de un duelo épico entre Hamilton y Rosberg por un título que sólo uno puede ganar. Mercedes ya ha descorchado el champán por su galardón de constructores, ahora toca que sus pupilos luchen en pista para saborear las mieles del triunfo.