Hamilton le gana el duelo a Rosberg en los Libres 1 de Abu Dabi con Alonso tercero

Ya se vislumbra el final del Mundial F1 2014. Ya ha llegado Abu Dabi, ya escucha Yas Marina el ruido de los motores de los monoplazas. Todo por decidir, todo a expensas de una última prueba. El título en juego, con Hamilton y Rosberg buscando alzarse con el preciado galardón de este año. De momento, en estos Libres 1, Lewis le ha ganado la partida a Nico gracias a un crono de 1:43.476.



Gracias a una diferencia de poco más de una décima. Ha sido una lucha constante la que ambos han mantenido en sus tiempos. Una de esas para ir mandando mensajitos anímicos a su adversario. Hamilton, con más que perder, ha mostrado calma y aceptación del rol de favorito que tiene. Rosberg, al acecho, espera un error de Lewis o un fallo de su coche. Al igual que el resto, porque sólo así habrá opciones de no tener a ambos delante.



Un mundo ha habido entre los dos Mercedes y el tercer clasificado, que en esta primera toma de contacto con Yas Marina ha sido Fernando Alonso. El asturiano no guarda buenos recuerdos de Abu Dabi, pero el presente es el presente y este es el último fin de semana que se vestirá de rojo. El aspecto emotivo puede tirar de su F14 T que, de nuevo, no se encuentra en una de las pistas que más favorece a sus inquietantes características.



Tuvo una actuación destacada, más que su compañero de equipo Kimi Raikkonen, y más que Sebastian Vettel, el que ocupará su lugar en Ferrari. El alemán tuvo un extraño pique con Magnussen que a punto estuvo de acabar con ambos fuera de los Libres 1. Sí, de los Libres 1. En una maniobra más propia de carrera que de una sesión, el tetracampeón adelantó al de McLaren y marcó el cuarto mejor crono de la sesión.



Lejos quedó el danés, y bastante más lejos Button, lo cual es una alegría para Ferrari en la lucha por el cuarto puesto del Mundial de constructores. No fue el día de los plateados, que o bien están escondiendo sus virtudes o bien es que no les quedan cartas guardadas bajo la manga. A ver si el cambio de motor les ayuda en 2015, porque a pesar de cargar Mercedes son un equipo más bien irregular.



A Williams le ha sentado de lujo el cambio de unidad de potencia, aunque hay que decir que en estos Libres 1 ni Bottas ni Massa han destacado. Incluso Valtteri tuvo problemas y perdió una pieza de tamaño considerable en la pista. Ahora bien, ya conocemos a Williams. Conforme avanza el fin de semana mejoran cuantiosamente. Veremos si se cumple lo que desde hace muchas carreras se deja notar y son los máximos opositores a Mercedes a una vuelta.