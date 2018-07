Gené: "Se me hará raro ver a Alonso vestido de otro color"

Complicada carrera, de nuevo, para Ferrari. Abu Dabi pone fin a la temporada de F1 y con su final se dirá adiós a la etapa de Fernando Alonso en la 'Scuderia'. El asturiano afronta su última carrera de rojo y cuando cambie de color dejará atrás muchos amigos, como por ejemplo Marc Gené. El piloto probador de los italianos hace balance de todo lo sucedido esta semana, y también sobre lo que puede suceder en pista.

El catalán admite que se le hará raro ver a Fernando fuera de Ferrari"La despedida de Alonso fue muy emotiva. Como sabíamos que terminaría sucediendo se esperaba más este momento, para ver la reacción de Fernando, de los aficionados y del equipo. Es un poco de pena, cuesta ver a Alonso vestido de otro color que no sea el rojo. Lástima que no haya habido un Mundial, pero ahora toca pensar en el futuro con Vettel. Yo que sigo aquí se me hará muy raro no ver a Fernando".

Eso sí, piense en el futuro y ve en Sebastian preparado para el éxito: "Vettel puede triunfar en Ferrari. Tiene la ventaja de la edad y a Vettel le irá muy bien el hecho de no tener presión. Llega en una época complicada en Ferrari y conoce bastante la mentalidad italiana. Tenía muchas ganas de venir y estoy contento. Este año tan complicado que ha tenido Seb con Ricciardo le ha hecho crecer".



Sobre la carrera, Gené afirma que no va a ser ni mucho menos tarea sencilla: "Es una pista complicada, mucho más que Brasil. Va a ser difícil, siguiendo la tónica de esta temporada. Hay largas rectas y poco grip. Lo pasaremos mal".