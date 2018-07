Fernando Alonso: "Voy a un proyecto a largo plazo que espera desafiar a Mercedes"

Fernando Alonso ha bromeado cuando los medios de comunicación le han preguntado por las declaraciones del rey Juan Carlos, que ha admitido que el asturiano correrá con McLaren en 2015: "No puedo ir contra lo que dice el Rey. El Rey es el Rey. Siempre tiene razón".

"Ahora lo mejor está por llegar. Vamos a esperar unos días y luego empezaremos la pretemporada del año que viene. Los tests son en febrero, por lo que habrá muchas cosas que hacer", reflexiona el español.



"Cuando vas a un equipo nuevo, siempre tienes un periodo de adaptación. Hacer el asiento, muchas reuniones... Yo voy a entrar de lleno en ese periodo con gran entusiasmo, con gran motivación. Mejor que el décimo ojalá pueda terminar el año que viene", asegura.



Está satisfecho de que haya terminado la temporada. "Sí, la verdad es que el año ha sido largo, sobre todo a partir de la cuarta o la quinta carrera. Vimos que Mercedes estaba en otra liga y entonces el Campeonato era ir a las carreras a ver qué podías hacer. Luego se ha hecho largo desde Singapur en cuanto a viajes. Con ganas de acabar, descansar un poco y empezar el año que viene".

"Voy a un proyecto que no es para un solo año, es una relación a largo plazo y es un proyecto que espera desafiar a Mercedes pronto"

Alonso también ha aprovechado la ocasión para felicitar a Lewis Hamilton por el Campeonato del Mundo: "Iba preguntando por la radio por cómo iba el Campeonato. Sabía que Rosberg tenía problemas con el coche. Lo iba atrapando poco a poco. Como dije el jueves, ganase quien ganase, era justo. Los dos lo merecían. Felicitar a Hamilton, ha hecho un Campeonato súper. 10-11 victorias en un mismo año".

Sobre el próximo año asegura que era el momento de abandonar Ferrari: "Tenemos que ver cómo van las cosas para todos el próximo año. Mercedes tiene definitivamente una gran ventaja y probablemente tendrán esa ventaja el próximo año. Pero voy a un proyecto que no es para un solo año, es una relación a largo plazo y es un proyecto que espera desafiar a Mercedes pronto y por eso he tomado esta decisión.

"No esperaba mucho más"

Hoy ha terminado noveno. "Tampoco me esperaba mucho más. Ha sido un fin de semana complicada. Hemos intentado hacer todo lo posible, hemos tenido una carrera con altibajos. Momentos buenos, momentos malos. Al final, intentar cumplir de la mejor forma posible y llegar al mejor resultado"



"Yo creo que el ritmo que teníamos era este, pero no he podido adelantar a Kimi hasta la vuelta 8-9. Quizá teníamos que alargar un poco la segunda parada, pero Kimi ha querido entrar, yo he tenido que entrar para cubrirle y ahí quizá perdimos alguna posición", termina el español.