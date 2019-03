Vettel: "Mark Webber ha sido un estúpido"

Mark Webber no se lo puso fácil a Sebastian Vettel en el Gran Premio de Malasia. El compañero del triple campeón mundial resistió la presión del alemán en la parte final de la carrera y la tensión fue en aumento hasta que ambos monoplazas de Red Bull casi se tocan en pista.



Aun a riesgo de acabar ambos fuera de carrera en un día en el que Fernando Alonso había abandonado, finalmente Vettel logró su propósito y dejó atrás a Webber.



Con la carrera aún en marcha, la radio de Red Bull echaba humo. "La lucha entre vosotros ha sido una tontería", dijo el jefe del equipo, Christian Horner, a lo que Vettel respondió: "He sentido miedo. Mark ha sido un estúpido". Mark Webber no respondió en radio.

"Yo también podría haber ganado la carrera, pero el equipo ha tomado una decisión", ha dicho posteriormente Webber en un podio que parecía un funeral. "Me habían dicho que la carrera había acabado, pero Vettel tomó su decisión y, como es habitual, lo protegerán", dice el australiano.

Vettel ha asegurado que los problemas entre ambos se solucionarán en privado. "He cometido un error, debimos dejar las posiciones como estaban. Pido disculpas a Mark", ha dicho posteriormente Vettel. "Debo una explicación a Mark y a todo el equipo. Es un triunfo del que no estoy muy orgulloso".

Alonso ha sido irónico en Twitter: "Para una vez que no estoy en el podio, ¡la que me estoy perdiendo! No les vuelvo a dejar solos...", comentó el asturiano en referencia al lío entre Vettel y Webber debido a un lance de la carrera malaya en la que casi se tocan.