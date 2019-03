Hamilton: "Siento que Rosberg no esté en el podio"

El piloto británico de Mercedes, Lewis Hamilton, lamentó que su compañero de equipo Nico Rosberg no pudiera estar "en el podio" del Gran Premio de Malasia, donde sí estuvo él gracias a las órdenes de equipo que obligaron al alemán a no adelantarlo.



"El trabajo de hoy ha sido fantástico, le doy las gracias por ello al equipo. Siento que Nico tenía que estar aquí, es un gran compañero y ha hecho un gran trabajo. No he podido alcanzar el ritmo de los de delante, pero tengo que dar las gracias", afirmó.



El británico valoró la decisión de su equipo. "No puedo decir que me sienta de la mejor forma posible, pero así son las carreras", explicó el británico.



Entró al box de McLaren por error

Hamilton protagonizó la imagen del día, al meterse en el 'box' de McLaren y no en el suyo. "Me ha pasado lo mismo que ha Jenson (Button) hace unos años. Tanto tiempo entrando en McLaren que no sé cómo me he equivocado, perdon a mi equipo", finalizó.