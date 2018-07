Vettel: "Me lo he pasado bien y estoy contento"

El piloto alemán de Red Bull no ha querido especular con que hubiera pasado en Suzuka si no hubiera tenido los problemas que ha tenido en el KERS durante los Libres 3. "No soy gran aficionado a considera que habría pasado sí o que habría pasado si lo otro. Ha sido buen resultado para el equipo", señaló.

Vettel ha evitado poner excusas y se ha mostrado cortés con su compañero de equipo. "Hemos tenido un problema pero no ha marcado demasiado la diferencia. Hemos hecho suficientes vueltas. Felicitamos a Mark, que ha hecho una gran vuelta", añadió.

"Ha sido buen resultado para el equipo, el coche ha estado estupendo en el primer sector. El coche ha estado fantástico, podemos tirar y llevarlo al límite. Me lo he pasado bien y estoy contento", valoró tras su segunda posición en Japón.

En la Q3, Vettel ha tenido algún problema con otro con la estabilidad de su monoplaza. "Me ha resultado difícil ir al límite pero no me he salido, he seguido en pista. Con ese viento y esas configuraciones hemos tenido alguna dificultad", finalizó.