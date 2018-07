Vettel pasa de relajaciones y lidera los Libres 2 de Suzuka con Alonso décimo

Vettel ya ha empezado a meter miedo y a avisar al resto de que aunque tenga muy a mano el tetracampeonato eso de relajarse no va con él. El alemán ha sido el más rápido de los Libres 2 del GP de Japón con un tiempo de 1:33:852 para superar a Mark Webber y a Nico Rosberg. Fernando Alonso ha marcado el décimo mejor tiempo en una sesión que ha sido de todo menos tranquila.

Porque el amarillo ha sido un color habitual en las banderas que los comisarios han sacado. Amarillo gracias al accidente, nuevo accidente, de Pastor Maldonado. Gracias al de Sergio Pérez. Y gracias a los trompos de Kimi Raikkonen y del propio piloto asturiano de Ferrari. Porque el bicampeón no se ha librado de protagonizar un incidente en los Libres 2.

De protagonizarlo además en el peor momento posible, justo cuando estaba probando cuánto podía mejorar su F138 con el neumático más blando que Pirelli ha llevado a Suzuka. Justo ahí, cuando se disponía a enfilar la meta, ha tenido un trompo que ha dejado sus gomas hechas trizas y que ha impedido ver el ritmo de clasificación de Fernando.

Vettel, superior a todos

No se sabe cuánto tendrá en la chistera el Ferrari con ese tipo de neumático. Massa ha tenido media décima; Vettel ha tenido seis. Seis que han sido suficientes para batir a Nico Rosberg por más de dos décimas y para que su compañero Mark Webber no pudiera quitarle el premio de ser el más rápido de la segunda sesión de entrenamientos oficiales de Japón.

Y es que ya quiere mandar. Ya quiere que sea su nombre el que más arriba esté de todos y cuantos conforman la parrilla de la F1. De camino va, porque a su velocidad en tanda corta ha sumado una estabilidad casi perfecta, manteniendo una regularidad que pocos podían alcanzar y avisando de que el cambio de Pirelli que tanto pidieron a mitad de campeonato les ha sentado de lujo.

Aunque sólo ha sido a ellos a quienes les ha sentado bien. A Mercedes les ha sentado casi tan bien como a Red Bull, pero no tan bien. Siguen por detrás, pero no tan por detrás como estaban antes sobre todo en tanda larga. Pero a quienes no les ha sentado ni mucho menos bien ha sido, aparte de a Ferrari, a Lotus.

Sólo Lotus hace frente a Red Bull y Mercedes

Con la ya nombrada salida de pista de Kimi Raikkonen, la mayor ventaja de los de Enstone con el uso de los neumáticos en tanda larga ha quedado reducida a casi nada. Con todo, en tanda corta han sido los únicos que han hecho algo de sombra a los violetas y a los de plata. Raikkonen cuarto, Gorsjean quinto. Hamilton sexto... y Ricciardo, con el Toro Rosso, séptimo. Por encima de los Ferrari.

Algo ha ido mal en la 'Scuderia'. Algo ha fallado o está fallando en Maranello en lo que llevan rodando los coches sobre Suzuka. Algo no funciona... pero sea lo que sea queda tiempo para remediarlo. La segunda plaza del Mundial está en juego, y el honor del samurai también. Mientras que no sea matemático Vettel no es campeón del mundo.