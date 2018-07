Webber le quita la pole de Japón a Vettel con Alonso octavo

Semanas, meses... e incluso años. Ése es el tiempo que, hasta el día de hoy, había pasado sin ver a Sebastian Vettel con problemas en una clasificación. La suerte ha pasado del número 1 al número 2 de Red Bull y Mark Webber se ha hecho con la pole del GP de Japón, pole para la que el alemán no pudo luchar al cien por cien porque los problemas con el KERS de los Libres 3 se volvieron a reproducir. Alonso ha terminado octavo.

Todo falló para Fernando a falta de diez minutos. Todas las sensaciones positivas que sobrevolaban el box de Ferrari, que sobrevolaban en las cabezas de la hinchada de los de Maranello, se vinieron abajo en cuanto comenzó la Q3. Tiempo realista viendo lo visto en los entrenamientos, pero también es cierto que fue un tiempo inferior al posible y que permite a Massa y a Hulkenberg salir por delante de él en Suzuka.

Algo con lo que no se contaba, ni mucho menos, atendiendo a lo visto antes de que llegara la batalla final por la pole. Porque antes de esa batalla Fernando era uno de los cuatro más destacados. Incluso de los tres más destacados, hasta por delante de los Mercedes. Porque Alonso logró pasar a Q2 reservando un juego de neumáticos blandos, algo que no pasaba desde hace eones en este Mundial.

Inesperada Q3

Pero todo cambió. Todo cambió para él, para Ferrari, y para el resto en los últimos diez minutos. Cuando todo parecía, tras Q2 y tras el brutal tiempo de Vettel, que sería Sebastian quien se haría con la pole, cuando se pensaba ya en que Vettel sería el protagonista de la clasificación por volver a situar su nombre en lo más alto de la parrilla, fue protagonista pero porque por primera vez en mucho tiempo no va a ser así.

Y sobre todo porque por primera vez en mucho tiempo a su coche, a su flamante RB9, le dio por fallar. Le dio por repetir un fallo que ya había tenido en los Libres 3 y que le impidió rodar con blandos. Y que en esta ocasión le hizo ir al límite para reducir la distancia con su compañero, con Webber. Con el único que podía dejarle sin el premio de la pole. Tan al límite tuvo que ir que cometió fallos de pilotaje que allanaron el camino del australiano.

Que hicieron que todo fuera más sencillo para que Mark celebrara la que hasta el momento es su primera pole de la temporada, para la que puede ser la última pole de su carrera deportiva en la F1... salvo que le dé por regresar un año de estos. Para que Webber sonriera y fuera feliz, y dejara atrás lo sucedido en Malasia con el 'multi 21' arrebatando la pole a Sebastian.

Hamilton, el líder de 'los otros'

Tras ellos, Lewis Hamilton. Logrando, quizá, el mejor resultado posible viendo cómo funciona el RB9. Viendo que ni aun con los problemas del KERS de Sebastian pudo superarle con el Mercedes. Casi tres décimas entre Webber y el británico. Casi dos décimas entre él y Vettel. Poco más de una décima de diferencia con Grosjean para lograr liderar la 'otra clasificación'.

Clasificación que cierra Button, tras Raikkonen y Alonso. Y en la que Hulkenberg se ha colocado séptimo para recordar a Sauber que muy posiblemente la próxima temporada no esté con ellos... y no porque Sauber no quiera contar con él. Nico sigue dando motivos a Lotus para que busque su fichaje en 2014.

Y da motivos para que Alonso se preocupe si no le pasa en la salida. Porque no muy lejos está en la memoria lo que sucedió en el GP de Corea con Hulkenberg frenando a Fernando primero y a Hamilton después. Duro hueso para el asturiano, duro hueso al que tendrá que hacer frente porque a cada clasificación de cada Gran Premio que pasa, y con cuatro aún por jugarse, el Ferrari parece ir cada vez más hacia atrás en vez de hacia adelante.