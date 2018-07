Alonso: "Esperamos remontar posiciones en salida, en estrategia y en carrera"

Fernando Alonso saldrá octavo en el GP de Japón: "Ninguna sorpresa. La crono ha ido bastante bien, sobre todo en Q1 y en Q2 donde pasamos con más facilidades. Pero luego todos pusieron el turbo y fueron inalcanzables. Esto es lo que venimos haciendo todo el fin de semana y espera una carrera difícil".

"Si no es aquí será campeón en la próxima carrera"

"Intentaremos hacer todo lo posible, hacer una buena salida y una buena estrategia. Suponiendo que él [Vettel] gane la carrera buscaremos estar entre los siete primeros. Si no estamos ahí... mal asunto. Pero si no es aquí será campeón en la próxima carrera. Intentaremos alargar lo máximo posible su celebración. Toca centrarse en el Mundial de Contructores. Tenemos a Mercedes a un punto", reflexiona el español.

El propio piloto de Ferrari reconoce que todavía no está cómodo en Suzuka: "No está siendo un fin de semana fácil. No he logrado adaptarme al cien por cien. Toca mejorar y ayudar con puntos al equipo".

Los Pirelli serán también clave

Alonso cree que van bien en las tandas largas: "Estamos mejor que en Corea, sobre todo en tandas largas. Esperamos remontar posiciones en salida, en estrategia y en carrera. Será difícil. No salieron las cosas demasiado bien. Depende de cómo sea el primer momento, de cómo reaccione el coche será el arranque. Hay que mantener neumáticos porque con tráfico se desgastan más".