Gené: "El punto débil de Red Bull puede ser la fiabilidad"

El Mundial se termina y cada vez son menos las opciones al error y al acierto que tiene Fernando Alonso para remontar los puntos que necesita para levantar su tercer Mundial. Marc Gené, piloto probador de Ferrari, es conocedor de que la cosa no es sencilla pero sabe que Red Bull no es el equipo perfecto.

Y ve su debilidad en la fiabilidad: "Si Red Bull tiene un punto débil ese es el de la fiabilidad. Tienen un gran potencial pero no lo ves ni todos los días ni en todos los momentos. El cambio es demasiado grande. Su superioridad la ves en momentos puntuales".

Con todo, Gené cree que la cosa está algo complicada: "Hay pocas opciones de recortar a Red Bull. Su coche va muy bien. Lo vamos a intentar, hay algunas y las pocas opciones que haya las vamos a aprovechar".

Sobre el tema de moda acerca del posible uso del control de tracción del Red Bull en Singapur, Marc no cree que haya habido infracción: "Estoy seguro que el RB9 no tiene control de tracción. Además ese no sería el motivo por el que sacaban dos segundos en Singapur. Vettel no hizo ningún contravolante a pesar de la cercanía de los muros".

Para terminar, el de Ferrari habló sobre el peso de los pilotos y del coche para la próxima temporada, con todos los cambios de reglamento: "La gente que mide más de 1'80 no deben ser pilotos de F1, por espacio y por peso. Los motores de 2014 pesarán más y para Hulkenberg y Button va a ser un problema. Cuanto menos pesas más puedes jugar con el coche".