Webber se alía con el agua y marca el mejor tiempo de los Libres 3 de Brasil

Lluvia y más lluvia en los Libres 3 del GP de Brasil. Tanta lluvia caía del cielo paulista que hasta que faltaban 20 minutos de sesión, cuando por fin el agua dio un respiro para todos, la afición presente en Interlagos no pudo ver algo de acción sobre la pista. y cuando comenzó la acción fue Webber el que marcó el mejor tiempo con un 1:27.891 seguido de Romain Grosjean y de Heikki Kovalainen.

Y es que si cayó una buena cantidad de agua durante el viernes, el sábado el panorama no sólo no ha cambiado sino que si ha llegado a hacerlo ha sido a peor... o a mejor, depende de a quien se le pregunte. Tanto ha sido así que en Ferrari poco han podido probar debido a que querían guardarse unos juegos de neumáticos extremos por si en clasificación cae incluso más lluvia en pista en la lucha por la pole.

Así lo dijo Marc Gené cuando Alonso completo su vuelta de instalación, que de seguir el trazado en esas condiciones poco veríamos en pista. Y así fue, así fue hasta que dejó de llover y hasta que el agua dio un respiro para calzar unos intermedios en sus monoplazas y para empezar a bajar algo unos tiempos que todavía no se asoman a lo que Nico Rosberg hizo en los Libres 1.

Si el viernes fue Alonso el encargado de dar el aviso de que ya podían cambiar las ruedas azules por las verdes, en esta ocasión ha sido Mark Webber. El australiano mejoró en mas de un segundo y medio el tiempo de Hamilton con extremos y cuando lo vieron todos fue cuando empezaron a salir a pista... a falta de siete minutos para que se viera la bandera a cuadros en Interlagos.

Alonso no marcó tiempo

No vimos a Fernando Alonso en esos siete minutos, lo cual puede ser un riesgo claro de cara a la clasificación aunque bien es cierto que se han ahorrado un juego de neumáticos. Tampoco a Felipe Massa, que siguió en la línea de su compañero de equipo. Pero no fue Ferrari sólo la que no saltó a pista con intermedios, ya que Sebastian Vettel también se quedó en el box dejando un puesto 17... con los extremos eso sí.

Fue desde ahí desde donde pudo ver a Mark Webber marcando el mejor tiempo de la tercera y última sesión de entrenamientos. El australiano fue el primero en rodar con intermedios y el primero en la lista de tiempos justo por delante de un Grosjean al que le costó adaptarse a las condiciones climáticas y de un Kovalainen que está dejando un buen sabor de boca en Lotus.

Buen sabor puede dejar la clasificación. Buen sabor al menos en lo relativo a una emoción que parecía haberse diluido en las últimas pruebas del Mundial. La lluvia puede endulzar la última pelea por una pole que dependerá o que puede depender más de una decisión acertada en el momento justo que de tener un monoplaza superior.