Alonso: "Sabor agridulce porque el segundo puesto no era difícil"

Fernando Alonso saldrá tercero en Brasil: "Sabemos que en condiciones de mojado mejoramos un poco. Estábamos esperando algunas carreras en mojado esta temporada. Al final ha sido Brasil una de ellas. Es una mezcla de emociones, estoy contento por estar tan arriba por fin. Hemos estado durante estas carreras entra la séptima y octava plaza y está muy bien".



"Pero no estoy feliz por mi vuelta. He perdido mucho tiempo. El segundo puesto no era demasiado difícil. He tocado la pintura y he perdido demasiado tiempo. Podíamos haber sido segundos. Pero no estoy triste por estar tercero", reflexiona el español.

Conversación por radio

Fernando Alonso se ha salido de la pista en su última vuelta cronometrada y ha perdido sus opciones de salir tras Vettel en carrera. "Lo siento, chicos", ha dicho por radio. Andrea Stella, su ingeniero de pista, le ha contestado: "No creo que nunca, nunca, tengas que decirnos lo siento".