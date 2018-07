Vettel: "No esperábamos tener tanto ritmo"

Sebastian Vettel ha logrado la victoria en el GP de Baréin después de realizar una gran salida y de ir abriendo brecha para con el resto de sus lejanos rivales y ante un Fernando Alonso sin DRS que poco pudo hacer para poner en duda la superioridad del alemán en Sakhir.

Una superioridad que ni el germano se esperaba: "No esperábamos tener este ritmo. Ha sido una carrera muy fluida de principio a fin y era crucial tras la salida el poder liderarla. El ritmo ha sido fenomenal y el coche ha ido muy rápido".

Vettel explica cómo fue ese inicio tan apretado con Rosberg y con Alonso en la lucha: "Ha estado todo muy ajustado en la primera curva, con Fernando por el exterior. Teníamos a Nico en la primera recta, he tenido que dejar algo de espacio. He podido acelerar pero Rosberg ha estado duro, he tenido que pensar durante un rato. Estaba siendo muy rápido en la recta y no ha sido tan sencillo como había esperado".