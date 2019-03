Raikkonen se impone a los Red Bull en los Libres 2 de Baréin con Alonso cuarto

Si Massa y Alonso mostraron sus credenciales para la carrera de Baréin en los Libres 1, en la segunda sesión sober Sakhir le ha tocado el turno a Kimi Raikkonen. El finlandés ha sido el más rápido en la pista con el compuesto más blando de Pirelli al lograr un crono de 1:34.154 y superar así por 30 milésimas a Mark Webber. Por detrás de ambos, Sebastian Vettel y Fernando Alonso.

Muy felices se han mostrado en la 'Scuderia' con el rendimiento del F138 en la calurosa pista de Baréin. El asturiano no ha tenido ningún problema con su monoplaza ni con los neumáticos duros ni con los neumáticos medios, y eso le ha hecho quedarse muy cerca del crono del Red Bull del tricampeón del mundo. Sólo 28 milésimas han separado al español del germano. Y eso, en F1, no es nada.

Igualdad absoluta en tandas cortas entre los de las bebidas energéticas y entre los coches rojos, unos coches que han mejorado a una vuelta y que siguen con el habitual buen rendimiento en las tandas largas, tal y como se ha visto en esta segunda sesión de Libres en la que Massa también ha tenido una destacada actuación con una sexta posición.

Raikkonen, una bala

Pero en lo más alto ha estado Kimi Raikkonen. En lo más alto ha estado un Lotus. Nuevamente un Lotus. Nuevamente el Lotus de Kimi Raikkonen, un Raikkonen que a medida que pasan las semanas sigue empeñado en seguir arriba, en demostrar su competitividad y en continuar su lucha para ser el rival a batir para quien quiera alzarse con el Mundial.

Incluido el rival de Sebastian Vettel. El alemán sigue reservando fuerzas en la sesión de los viernes, o eso o es que realmente el RB9 es menos superior de lo que lo fue en la recta final de la temporada pasada. De momento el tricampeón ha sido tercero, tras Webber, tras su compañero Webber, que de nuevo no ha tenido problemas en su monolpaza pero que pase lo que pase en clasificación perderá tres posiciones en la parrilla.

No les pasará lo mismo a los Mercedes, pero lo cierto es que a las flechas de plata no les ha sentado demasiado bien el calor de Baréin. Al menos en estos Libres 2, y al menos a Lewis Hamilton. El británico está sufriendo lo suyo con su monoplaza y si en la primera sesión de entrenamientos no destacó en esta ha sido décimo, por detrás de Rosberg pero por delante de los dos McLaren.

McLaren sigue en busca de respuestas

Y es que Button y Pérez siguen con su particular odisea en cada pista por la que pasan con su coche. Lejos de las poles, de los podios y sufriendo como nadie por entrar en los puntos en estas primeras carreras de la temporada. Jenson y Sergio continuan buscando el por qué del pobre rendimiento del McLaren y el cómo pueden solucionar estos problemas.

Ya no queda nada para volver a ver la lucha por una pole en la que la igualdad de nuevo será la nota dominante. Red Bull, Ferrari, el Lotus de Kimi Raikkonen y, por qué no, los dos Mercedes, serán las apuestas más sólidas y seguras de cara a la primera posición de la parrilla de Baréin. Pero esto es F1 y todo puede suceder...