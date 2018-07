Raikkonen: "El coche mejoró y ganamos muchos puestos"

Kimi Raikkonen sigue demostrando su gran consistencia en la F1. Después de salir desde bastante atrás en la parrilla, el finlandés ha escalado hasta la segunda plaza y sólo Sebastian Vettel ha sido mejor que él en la carrera de Baréin.

Y eso que no fue un buen comienzo de Gran Premio para él: "No fue la clasificación ideal. Habíamos planeado hacer dos paradas y las cosas hemos ido bien y hemos ganado muchos puestos. En las primeras vueltas no he tenido mucho ritmo y perdí posiciones, luego el coche mejoró".