Grosjean: "Estoy encantado de estar en el podio"

Y después de cuatro Grandes Premios, Romain Grosjean volvió por sus fueros. El galo ha sido el tercero mejor en la carrera del GP de Baréin y ha completado un doblete en el podio de Lotus, que han acompañado a Sebastian Vettel en el cajón de Sakhir.

El francés está contento por su carrera: "Hemos sido consistentes pero no lográbamos lo que queríamos. No sabíamos qué me faltaba. Hemos empezado la carrera con una estrategia diferente, con mucha gente con los duros. Había residuos en la pista y hemos tenido una buena lucha. Estoy encantado de estar aquí, en el mismo podio del año pasado".